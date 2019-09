PSG : Neymar fait exploser le Barça, il applaudit Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, le mercato sera officiellement fermé en France. Et à moins d’un énième retournement de situation, Neymar sera toujours Parisien, la star brésilienne ayant décidé de rester une saison supplémentaire en France devant l’incapacité du FC Barcelone à boucler l’opération avec Leonardo. Une nouvelle que Thomas Tuchel doit sans doute accueillir avec soulagement, lui qui n’a jamais souhaité vendre son numéro dix. En revanche du côté de Barcelone, ce dossier laissera sans doute des traces. Entre pression sur certains joueurs pour faire partie du deal, volonté absolue de Messi ou encore de Suarez de faire revenir Neymar, le Barça risque d’avoir du mal à s’en remettre selon Willy Sagnol.

« Je pense qu’au début du mercato le Barça n’avait pas prévu de faire Neymar. Je pense que cette idée est plutôt venue des mecs du vestiaire et qu’ils ont un tel pouvoir au club que le club s’est senti obligé d’essayer. Aujourd’hui on me dit que c’était peut-être pour emmerder le PSG… Non non, car cette histoire emmerde aussi certains joueurs barcelonais. Donc, même si c’est l’idée, ils sont aussi en train de mettre une pression, consciente ou inconsciente, sur certains de leurs joueurs. En premier lieu, Ousmane Dembélé, en deuxième lieu sur Rakitic. Ensuite, imaginez-vous Suarez ou Griezmann : « Si jamais Neymar vient, qui va aller sur le banc ? » Je pense que ça gêne plus le Barça que le PSG » a indiqué le chroniqueur de RMC, certain qu’en interne, le dossier Neymar a mis un énorme souk à Barcelone. C’est effectivement fort probable…