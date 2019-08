PSG : Neymar Express, le Barça met le paquet au Qatar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si contrairement au mercato anglais le marché des transferts ne se ferme pas jeudi en Espagne et en France, du côté du FC Barcelone on semble vouloir accélérer la manoeuvre concernant le transfert de Neymar. Car du côté catalan on craint qu'une éventuelle titularisation de la star brésilienne du PSG dimanche soir contre Nîmes soit une date limite pour Nasser Al-Khelaifi et Leonardo concernant le départ de Neymar cet été. Ce mercredi, Sport affirme que si le Brésilien est déterminé à quitter le Paris Saint-Germain cet été, les détails de la transaction ne l'intéressent pas, le joueur ayant déjà accepté de baisser très nettement son salaire afin de permettre au Barça de financièrement pouvoir l'intégrer à son équipe. La seule préoccupation de Neymar est de partir du PSG pour revenir à Barcelone.

Du côté de Josep Maria Bartomeu, on s'active évidemment pour trouver la bonne formule afin de parvenir à un accord avec Doha, sachant que dans ce dossier c'est l'Emir du Qatar en personne qui donnera le feu vert, ou pas, à un départ de Neymar Jr. Le média catalan affirme que c'est toujours via un prêt avec option d'achat obligatoire que le FC Barcelone pense pouvoir financer l'opération, le Paris Saint-Germain ayant définitivement fermé la porte à échanges. Le premier acte fort de l'opération devrait se passer en Premier League, puisque le Barça veut d'abord se débarrasser de Philippe Coutinho afin de libérer de la masse salariale.