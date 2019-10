PSG : Neymar exclu du Club des 5, l'explication tombe !

Dans : PSG, Ligue 1.

Vendredi, en conférence de presse avant la réception du SCO au Parc des Princes, Thomas Tuchel a évoqué la situation de cinq joueurs du Paris Saint-Germain (Thiago Silva, Marquinhos, Edinson Cavani, Marco Verratti et Kylian Mbappé), lesquels étaient ses interlocuteurs privilégiés au sein du vestiaire du PSG. Dans cette liste du club de 5, nulle trace de Neymar, dont l'entraîneur allemand du Paris SG n'a pourtant jamais nié l'importance. Mais si la star brésilienne du PSG n'est pas un homme de confiance de Thomas Tuchel, cela n'aurait rien à voir avec son attitude ces derniers mois, et notamment son désir plus que vif de quitter le Paris Saint-Germain pour repartir au FC Barcelone lors du mercato estival.

Pour le Parisien, si Neymar n'a pas sa carte au club, c'est que tout simplement il n'est pas fait pour ce boulot. « S’il est un soliste prêt à se fondre dans le moule pendant les matchs, Neymar Jr n’est pas capable de prendre des responsabilités pour le groupe en dehors du terrain, surtout qu’il n’en partage toujours pas la langue commune, le français », précise le quotidien francilien, qui ne voit pas dans le joueur brésilien celui qui est capable de mener les troupes sur le terrain lorsque les choses ne tournent pas rond. Cela évidemment ne remet pas du tout en cause l'apport de Neymar au Paris Saint-Germain, les récentes victoires du PSG sur un unique but de son attaquant l'ont prouvé.