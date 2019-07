PSG : Neymar et son interview, des révélations pathétiques

Dans : PSG, Mercato.

Ficelée ce jeudi, l’interview de Neymar à la chaine SBT n’a pas été diffusée ce vendredi, et tant pis pour ceux qui ont regardé les deux heures d'émission pour rien.

Le diffuseur, en cheville avec la star brésilienne, a décidé de remettre ce rendez-vous très attendu à lundi, à partir de 14h00 en France. A l’heure où le nom du numéro 10 du PSG est sur toutes les lèvres en raison de sa possible envie de retrouver le FC Barcelone, nombreux sont ceux qui se demandent si cette question sera abordée. Selon des indiscrétions du média UOL, grand groupe médiatique proche de Neymar qui est également propriétaire de SBT, il ne faudra pas s’attendre à de grands scoops à l’occasion de cette interview.

En effet, tous les sujets évoqués ces derniers jours ne seront pas mis sur la table, comme l’a soigneuse demandé l’entourage de l’ancien joueur de Santos. Ainsi, Neymar n’évoquera pas son avenir sportif et son éventuel choix pour sa future destination, il ne sera pas non plus question de la victoire du Brésil en Copa America en son absence, ni des accusations de viol dont il fait l’objet. Reste à savoir de quoi cet entretien va parler, si ce n’est de ses projets personnels et des initiatives pour sa fondation, ainsi que de ses tournois sportifs autour de ses installations. Autant dire que les enseignements risquent d’être limités à l’occasion de ce passage télévisé qui aura en tout cas fait beaucoup parler… jusqu’à sa diffusion.