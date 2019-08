PSG : Neymar et Paris, une source confirme le divorce total !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

A l’approche de la première journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Nîmes au Parc des Princes, le feuilleton Neymar prend une ampleur gênante. Et pour cause, alors qu’il était pressenti pour être dans le groupe après le Trophée des Champions contre Rennes, il semble désormais acquis que Neymar ne fera pas partie des 18 joueurs retenus par Thomas Tuchel. Pour le média Paris-United, la situation est très claire : le divorce est consommé entre le Brésilien, qui veut absolument partir, et le champion de France en titre, qui souhaite impérativement le transférer d’ici la fin du mercato le 2 septembre prochain.

« Le Brésilien n’en démord pas, il ne veut plus porter le maillot du club de la capitale et ne devrait donc pas être présent sur la feuille de match contre les Crocodiles. En cas de départ, le joueur privilégie toujours le FC Barcelone » indique le média, confirmant par ailleurs l’intérêt grandissant du Real Madrid à l’égard de Neymar. « Face aux négociations compliquées entre le PSG et le club catalan, le Real Madrid est toujours à l’affût. Florentino Pérez adore le profil de Neymar et n’a jamais caché son désir de le voir un jour porter la tunique madrilène. Neymar veut partir et le PSG fait tout pour le vendre. Ces dernières heures, l’attaquant n’apparaît même plus dans les images communiquées par le club ». Autant dire qu’il semble de plus en plus probable que l’on ne revoit plus jamais Neymar sous le maillot parisien.