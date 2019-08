PSG : Neymar et Paris c'est fini, le clan brésilien s'agace

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Totalement silencieux, Neymar ne semble pas encore vouloir entrer dans la bataille de ces quinze derniers jours du mercato, le Brésilien souhaitant laisser le Paris Saint-Germain et ses interlocuteurs trouver une solution afin d'aboutir à un transfert. Car si du côté du PSG on dit et répète que Neymar restera si aucune solution n'est trouvée, et pour cause il a encore trois ans de contrat, l'attaquant brésilien est persuadé que sa carrière parisienne est définitivement terminée. Et citant des sources proches de Neymar, Le Parisien confirme que le doute n'habite pas le clan brésilien à cet instant du mercato et que les cartons se préparent.

« La star de la Seleção et du PSG est plus que jamais convaincue qu’elle va quitter la France avant la fin du mercato estival. Son entourage continue de diffuser l’idée qu’il n’existe aucune alternative et que, d’ici au 2 septembre, l’ancien de Santos étrennera un nouveau maillot », explique le quotidien francilien. Et quand on connaît l'importance, parfois pas toujours à bon escient, de l'entourage de Neymar, on peut tout de même penser qu'au fil des jours, le ton pourrait commencer à monter si le Brésilien n'obtient pas gain de cause. Reste à savoir si cela impressionnera, ou pas, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.