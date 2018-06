PSG : Neymar et Messi au cœur d’une polémique maladroite

Dans : PSG, Foot Mondial.

La Coupe du monde de football va bientôt débuter, et les amateurs de ballon rond vont manger des matchs jusqu’à l’overdose pendant quatre semaines.

Une opportunité en or pour les sponsors, présents partout autour du terrain ou à la télévision. Le moment donc de lancer quelques campagnes qui font parler. Mais pour le coup, Mastercard aurait préféré éviter le bad buzz. En effet, l’entreprise américain de carte de crédit a annoncé une campagne de bienfaisance, proposant de livrer 10.000 repas en partenariat à l’ONU à chaque but marqué par Lionel Messi ou Neymar, et ce jusqu’en 2020.

Si cela part d’une bonne intention, le procédé a provoqué une véritable polémique, et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Même le sélectionneur du Brésil s’en est plaint. Pourquoi attendre un but marqué pour délivrer des repas aux plus démunis, et pourquoi mettre en avant un joueur vedette et pas l’ensemble de l’équipe. Conscient que son opération posait problème, Mastercard a rectifié le tir en annonçant la livraison d’un million de repas pour 2018, sans que ce chiffre ne dépende d’un pénalty marqué ou non par Lionel Messi ou Neymar.