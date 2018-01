PSG : Neymar et Mbappé vont finir au Real Madrid annonce un expert

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les deux recrues phares du Paris Saint-Germain marchent pour le moment main dans la main sur le football français, et ont réalisé une première partie de saison tout de même exceptionnelle, y compris en Ligue des Champions. Si Kylian Mbappé a réalisé son rêve en évoluant pour le club de sa région natale, Neymar entreprend le délicat pari de s’offrir le Ballon d’Or en remportant la Ligue des Champions avec le club de la capitale, qui ne l’a jamais remporté. Très suivi médiatiquement, le Brésilien est même déjà au cœur d’étranges rumeurs qui l’envoient de retour en Espagne, mais pour rejoindre le Real Madrid afin de remplacer un Cristiano Ronaldo annoncé de plus en plus sur le départ. Expert du football français pour plusieurs médias dont The Guardian, Julien Laurens connaît déjà l’avenir de ces deux joueurs, et il passera inévitablement par le Real Madrid.

« Je ne pense pas que Neymar ira au Real Madrid l’été prochain. Je pense qu’il ira lors de l’été 2019. Pour moi, il n’y a aucun doute. A 100 %, lui et Mbappé vont jouer à Madrid. A un point de leur carrière, les deux joueurs vont jouer pour le Real. J’en suis convaincu, car le seul club que Neymar estime être assez grand pour lui, c’est le Real Madrid. S’ils veulent le faire venir, il finira par dire oui. Pour Mbappé, il est encore très jeune, donc ce ne sera pas tout de suite, mais il a tout le temps d’y aller, et c’est son rêve. Il peut y aller dans 5-6 ans, quand il aura fait le tour à Paris, mais je vous garantis qu’il finira par aller au Real Madrid », a assuré Julien Laurens sur les ondes de la BBC 5. Autant dire que la complicité naissante entre les deux joueurs parisiens, pourrait aussi déterminer leur avenir sur le moyen voire long terme.