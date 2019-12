PSG : Neymar et Mbappé sont égoïstes, c'est ça leur problème

Dans : PSG.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte Galatasaray au Parc des Princes. L’occasion pour Neymar et Kylian Mbappé de faire taire les critiques à leur sujet…

Et pour cause, l’ancienne star du FC Barcelone et le champion du monde 2018 sont régulièrement critiqués depuis une semaine en raison de leur attitude jugée provocante pour le premier, et bien trop ronchon pour le second qui n’a pas apprécié sa sortie à la dernière minute sur la pelouse de Montpellier. La vérité, c’est que Neymar et Kylian Mbappé sont deux joueurs égoïstes selon Eric Carrière, lequel a indiqué dans la Dépêche du Midi que Thomas Tuchel avait du pain sur la planche afin de leur faire comprendre que le collectif était plus important que leurs statistiques personnelles.

« Certains joueurs en imposent tellement, ont une telle aura dans le groupe, je ne parle donc pas ici d’ego, que leurs partenaires finissent par ne plus respecter le plan de jeu et se contentent de les servir. On va être clair : Neymar et Mbappé ont surtout envie de faire des choses à deux, Neymar pour lui avant de penser à l’autre et idem pour Mbappé de son côté car les deux veulent le Ballon d’Or. Tuchel doit leur faire comprendre qu’ils ne pourront gagner qu’en équipe. Il doit trouver l’équilibre, comme Klopp à Liverpool. C’est la clé pour Paris. Samedi, on a vu Tuchel essayer de se justifier auprès de Mbappé, déjà sorti contre Nantes trois jours avant. Et Kylian avait l’impression de lui dire : oh, tu vois qui tu sors encore ? Si le joueur est au-dessus du coach, si la relation hiérarchique est inversée, ça ne peut pas marcher » a indiqué Éric Carrière, qui espère pour le bien du PSG en Ligue des Champions que Thomas Tuchel parviendra à insuffler une dynamique collective dans la capitale.