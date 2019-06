PSG : Neymar et Mbappé restent, le vestiaire a parlé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Un jour c’est Neymar, le lendemain c’est Kylian Mbappé. Assurément, les deux stars du PSG vont animer le mercato européen jusqu’à fin août.

Pourtant, le club de la capitale a posé les barbelés autour du Brésilien et du Français. Mais cela ne semble pas effrayer Barcelone et le Real Madrid, les deux clubs régulièrement associés aux deux phénomènes du Paris Saint-Germain. Au sein du vestiaire parisien, on espère en tout cas que Kylian Mbappé et Neymar vont poursuivre l’aventure dans la capitale, à l’image d’un Bernat persuadé qu’ils vont rester.

« Je ne peux pas dire grand-chose de Mbappé, sinon qu’il est travailleur. Je crois qu’il va marquer une époque dans le football, en raison du potentiel qu’il a, mais également pour son mental, il est toujours très tranquille. Neymar est magique, Mbappé est puissant, j’espère que les deux continueront au PSG » a confié l’international espagnol, invité de l’émission El Transistor. Du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on semble dans le même état d’esprit, le président parisien ayant notamment recalé le FC Barcelone au sujet de Neymar au cours des dernières heures…