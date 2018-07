PSG : Neymar et Mbappé restent au PSG, peu importe le fair-play financier !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a déjà repris le chemin de l'entraînement avec Thomas Tuchel, mais le nouveau technicien du PSG devra attendre encore avant de retrouver ses mondialistes. Mais quoi qu'il en soit, le coach allemand sait que malgré toutes les rumeurs il pourrait compter sur Kylian Mbappé et Neymar, que la presse espagnole a pourtant souvent cités comme étant proches du Real Madrid. Mais les derniers espoirs madrilènes semblent désormais s'être envolés, et si ce n'était pas le cas, Luis Fernandez a mis un terme aux supputations.

Pour celui qui est désormais responsable du centre de formation du Paris SG, rien ne changera cet été concernant Neymar et Mbappé pour une raison très simple, les deux stars ne veulent pas quitter le PSG. « Neymar a décidé de rester au Paris Saint-Germain. Il a envie de triompher, après avoir échoué en Coupe du monde. Je pense qu’il veut gagner des titres avec le PSG. Mbappé ? Il va rester aussi. Il a dit qu’il restait à 100%. Il veut gagner la Ligue des champions avec le PSG. Le Fair-Play Financier ? Ça ne me préoccupe pas. L’important, c'est que Neymar et Mbappé veulent rester au PSG », a explique, sur Radio Marca, Luis Fernandez.