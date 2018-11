PSG : Neymar et Mbappé out, Pierre Ménès fait un constat terrible pour Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi contre Toulouse sa 14e victoire en 14 matches de Ligue 1 cette saison, le club de la capitale réalisant là un score parfait. Mais c'est un euphémisme que de dire que le PSG n'a pas été emballant face à un TFC qui a clairement laissé échapper le point du nul qui lui tendait les bras. Pour Pierre Ménès, malgré son énorme effectif, le Paris SG n'est pas un monstre lorsque Neymar et Kylian Mbappé sont absents. Le consultant de Canal+ fait remarquer que les deux stars du PSG sont totalement indispensables.

« On va très vite passer sur la pauvre victoire du PSG face à Toulouse. L’équipe parisienne n’en avait clairement pas grand chose à faire, à l’image de Rabiot et Draxler qui n’ont certainement pas marqué des points dans l’optique du match face à Liverpool avec leur comportement. Paris s’est imposé sur la plus petite des marges grâce au très joli enchaînement de Cavani. Avec un peu plus de confiance offensive, le Téfécé aurait pu égaliser à plusieurs reprises et peut se mordre les doigts d’avoir été aussi peu réaliste devant le but. Côté parisien, on a pu voir que malgré les millions, le PSG sans Neymar ni Mbappé, ce n’est pas le PSG », écrit, sur son blog, un Pierre Ménès à qui on peut difficilement donner tort sur ce que l'on a vu samedi au Parc des Princes.