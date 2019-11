PSG : Neymar et Mbappé, le Qatar refusera le transfert XXL !

Dans : PSG.

Le missile envoyé par l'ancien vice-président de Monaco concernant l'avenir de Kylian Mbappé au PSG fait du bruit. Mais pour Didier Roustan, du côté du Qatar on ne laissera pas partie le champion du monde français et Neymar en même temps.

L’Emir du Qatar a résisté à l’assaut du FC Barcelone concernant Neymar lors du dernier mercato, mais qu’en sera-t-il si le Paris Saint-Germain se retrouve en face d’une double attaque des deux ogres espagnols pour Neymar et Kylian Mbappé ? Cette question à 500ME risque de provoquer des migraines du côté des propriétaires du PSG, d’autant que l’on sait désormais que l’attaquant français se voit bien un jour ou l’autre au Real Madrid. Mais pour Didier Roustan, il est clair et net que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo n’accepteront pas de voir partir les deux stars en même temps.

Et le journaliste de s’expliquer. « Lors de la présentation de Hazard au Real Madrid, il y avait une vidéo qui circulait et on entendait un groupe de supporters qui disait « Mbappé, Mbappé ». Pour eux, le vrai galactique, c’était Kylian Mbappé. Après, c’est une question de temps. Est-ce que ce sera la saison prochaine, dans deux ans, dans trois ans (...) Pour l’instant, il a refusé la prolongation, mais il peut rester la saison prochaine et négocier. Et puis il y aura le dossier Neymar aussi, et là c’est clair tu ne peux pas perdre les deux en même temps », a confié, sur la chaîne L’Equipe, Didier Roustan.