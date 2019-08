PSG : Neymar ET Mbappé, l'offre folle faite au Qatar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est un secret de Polichinelle, si le Real Madrid est éventuellement prêt à s'offrir Neymar lors de ce mercato 2019, Florentino Perez et Zinedine Zidane rêvent principalement de faire venir Kylian Mbappé. L'attaquant français du Paris Saint-Germain était déjà, rappelons-le, sur les tablettes madrilènes lorsqu'il a quitté Monaco pour le PSG en 2017. Mais selon le quotidien ABC, du côté du Real Madrid on a visiblement l'intention d'essayer de faire coup double pour à la fois recruter Neymar, mais également obtenir l'assurance de la part de l'Emir du Qatar que cela n'empêchera pas Kylian Mbappé de rejoindre la Maison Blanche à l'avenir.

Autrement dit, pour éventuellement négocier la signature de la star brésilienne du Paris SG, le Real Madrid voudrait déjà inclure une clause qui permettra dans un an de faire venir Kylian Mbappé sans avoir à se battre avec des concurrents pour ce qui pourrait être le plus gros transfert de l'histoire du football. Ce scénario semble très avantageux pour le Real Madrid, d'autant plus que Nasser Al-Khelaifi ne désespère pas de faire prolonger le champion du monde français, quitte à lui offrir un salaire XXL dépassant tout ce qui se fait actuellement de mieux dans le sport. Pour mémoire, Kylian Mbappé a encore trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain.