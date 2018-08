PSG : Neymar et Mbappé, ils ne sont plus dans la même galaxie

Dans : PSG, Ligue 1.

Superstar du PSG recruté l’été dernier, Neymar doit désormais partager ce statut avec le nouveau champion du monde qu’est Kylian Mbappé.

L’attaquant parisien a marqué les esprits lors de la Coupe du monde en répondant aux énormes attentes placées en lui, à seulement 19 ans. Si le PSG a désormais deux incroyables vedettes mondialement connues dans sa ligne offensive, ce n’est plus Neymar le numéro 1. C’est du moins l’avis de Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid, et qui n’ignore bien évidemment pas que le club merengue regarde régulièrement du côté de Paris en vue d’un transfert spectaculaire.

« Un titre comme la Coupe du monde va favoriser sa confiance, son amour-propre, et renforcer ses capacités sur le terrain. Avec sa puissance, sa vitesse, sa force… Il me rappelle le Brésilien Ronaldo. Mais ce n’est qu’un joueur de 19 ans. Les trajectoires comme celles de Pelé ou Ronaldo sont valorisées parce qu’elles durent longtemps au même niveau. Dans la vie et dans le football, c’est le plus difficile. Avec ce qu’il démontre, et pas seulement lors de la Coupe du monde mais sur les deux dernières années, je crois que Mbappé est, aujourd’hui, au-dessus de Neymar. Je ne dis pas que Neymar n’est pas un joueur extraordinaire. Il doit modérer son attitude, mieux supporter les coups, se plaindre un peu moins pour grandir dans sa carrière », a expliqué Ramon Calderon dans les colonnes du Parisien. Une manière de faire comprendre que si la tendance s’est inversée, c’est autant grâce à l’éclosion au plus haut niveau de Mbappé, que la lassitude du grand public à l’égard du comportement de Neymar.