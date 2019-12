PSG : Neymar et Mbappé, attention au « bordel » à Paris

Dans : PSG.

Si le Paris Saint-Germain a clairement deux stars du football dans son effectif avec Neymar Jr et Kylian Mbappé, la crainte est que le duo ne s'enferme dans un numéro d'artistes et que les autres joueurs du PSG s'en lassent.

Nul ne le peut le contester, si samedi Neymar a fini par faire la différence en faveur du Paris SG à Montpellier, lui et Kylian Mbappé n’ont pas forcé lorsqu’il s’agissait de faire un peu de boulot défensif. Il est également évident que plusieurs fois les deux stars parisiennes ont oublié de faire une passe ou deux. Et ce n’est pas la première fois que ces reproches tombent sur Neymar et Mbappé, accusés de peaufiner leurs statistiques plutôt que de faire du PSG une vraie force collective.

Une situation qu’Olivier Dacourt a résumée et dont l’ancien joueur a également souligné le danger qu’elle fait courir pour le club de la capitale. « S’il y a des ballons que Neymar et Mbappé doivent donner et qu’ils ne donnent pas ? Oui mais ça fait partie de Neymar. Mais tant que tu gagnes il n’y a pas de problème, mais à partir du moment où tu vas être en difficulté et que tu ne gagnes pas, ça va irriter tes coéquipiers et ça peut foutre le bordel dans l’équipe », a prévenu le consultant du Canal Football Club, qui apprécie le talent des deux joueurs du PSG, mais estime qu’il faut aussi que le Brésilien et son coéquipier français mettent des limites à cette attitude avant que cela ne soit trop tard. Car si le Paris Saint-Germain se rate à un moment où à un autre, le boomerang pourrait faire très mal à Neymar et Kylian Mbappé.