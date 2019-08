PSG : Neymar et les supporters, Tuchel croit au miracle !

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a été interrogé sur la situation de Neymar à deux semaines de la fin du mercato. Conscient que le joueur brésilien souhaitait partir, l'entraîneur allemand a répété, comme l'avait fait Leonardo, que Neymar avait tout de même trois ans de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et Thomas Tuchel estime que l'un des challenges de Neymar, s'il reste au PSG, sera de se mettre les supporters du Paris SG dans la poche. Et compte tenu des messages apparus dimanche dernier au Parc des Princes, ce n'est pas gagné.

« Je ne sais pas si le temps change beaucoup de choses mais le mercato va fermer le 2 septembre. Pour moi, je répète que cela ne change rien. C'est mon joueur, il est dans le vestiaire et quand je pense à une équipe du PSG forte, je pense à une équipe avec Neymar. Mais un Neymar totalement fit, capable de dribbler, d'être agressif. Aujourd'hui, on n'a pas de solution, rien n'a changé. Notre relation, c'est la même. C'est entre lui et le club et s'il n'y a pas de solution, il reste avec nous. Il a trois ans de contrat. Rien n'a changé. Les insultes des supporters ? Je sais qu'il est très sensible. Je suis convaincu qu'il sait que ce n'est pas facile de rentrer et convaincre tout le monde qu'il est là. C'est le défi mais je vais toujours protéger mes joueurs. Mais c'est le défi, il doit faire l'entraînement avec nous, monter en intensité et rentrer dans le groupe », explique l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain au sujet de ce possible come-back de Neymar cette saison.