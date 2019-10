PSG : Neymar et les supporters, ce résultat change tout

Dans : PSG, Ligue 1.

Le retour de Neymar sur la pelouse du Parc des Princes après un mercato 2019 chaotique avait été agrémenté de chants et de banderoles injurieux à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son père. Pour répondre à ces messages des supporters du Paris Saint-Germain, Neymar Jr a d'abord utilisé son talent, marquant des buts décisifs, puis l'a fait verbalement en confiant que la relation avec les fans était comme dans une vie de couple avec des hauts et des bas. Même si tout n'est pas pardonné, loin de là, il semble que du côté des supporters du PSG on soit aussi dans une logique de retour au calme, ce que l'on devrait constater ce samedi contre Angers.

Et cela se confirme par un sondage réalisé par Paris-United, site qui fédère de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. A la question « Seriez-vous prêt à pardonner à Neymar ? », 67% des fans du PSG ont répondu oui. Même si évidemment ce sondage n'a rien d'officiel, il est tout de même fait auprès de vrais supporters du club de la capitale, et son résultat démontre que la star brésilienne du Paris SG a réussi à inverser la tendance, alors que l'on pensait le divorce entre Neymar et le PSG totalement scellé. Mais le football permet tout et notamment ce genre de renversement de situation.