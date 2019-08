PSG : Neymar et le Real Madrid ont fait paniquer le Barça

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est une évidence, en venant à Paris mardi afin de rencontrer Leonardo pour parler de Neymar, les dirigeants du FC Barcelone ont voulu avancer dans les négociations, mais peut-être et surtout faire comprendre à la star brésilienne du PSG que sa venue était un vrai objectif d'ici la fin du mercato. Car, selon Sport, le Barça a été légèrement pris de panique la semaine passée lorsque le Real Madrid est subitement entré dans le dossier Neymar, avec de vraies chances de faire signer le joueur du Paris Saint-Germain. « Florentino Perez a très très proche de signer Neymar il y a quelques jours. Face à l'immobilité des Blaugrana, le joueur du PSG était sur le point de franchir le pas et de signer au Real Madrid, mais le Barça et ses amis au sein du vestiaire l'ont empêché de le faire. Bien entendu, Neymar a exigé un geste pour vérifier que l’intérêt barcelonais était sérieux », précise le quotidien sportif.

Et c'est donc dans ce but que ce voyage d'une journée des émissaires barcelonais a été organisé, l'utilité d'une telle discussion en face à face étant à confirmer à l'heure de Skype autres système de visio-conférence. Sport envisage également qu'en cas d'échec des négociations, le Barça pourra toujours faire remarquer à Neymar qu'il aura tout fait pour parvenir à convaincre Nasser Al-Khelaifi et le PSG, y compris en se déplaçant à Paris.