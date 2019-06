PSG : Neymar et le Barça prêts à négocier avec Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même s'il est actuellement empêtré dans une sale affaire de viol présumé, Neymar suscite toujours un très gros intérêt de la part des médias espagnols, et pas que pour cette sombre histoire révélée samedi. Et si ce lundi le Mundo Deportivo, journal sportif proche du FC Barcelone, évoque le cas de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, c'est que l'hypothèse d'un retour de Neymar Jr au Barça, deux ans après en être parti pour 222ME, a repris du volume ces derniers temps. Et cela même si la semaine passée, une prolongation de Neymar a été évoquée du côté du PSG, ce qui serait évidemment la fin des rumeurs sur un transfert du joueur brésilien lors de ce mercato.

Selon MD, le FC Barcelone est à l'affût, mais ne peut pas réellement s'avancer dans cette opération. « Concernant Neymar, le Barça patiente (...) Le club ne peut rien faire d'autre que de prendre note de cette envie éventuelle de Neymar de revenir et doit rester à l'écoute. Contrairement à 2017, lorsque le joueur a décidé de quitter Barcelone pour se rendre à Paris, Neymar n’a pas la clé de la porte de sortie, car c’est le PSG qui l’a. En effet, contrairement à la Liga, il n'y a pas de clause de résolution en France, donc Neymar ne peut pas partir si le club avec lequel il a un contrat jusqu'en 2022 ne l’accepte pas », constate Fernando Polo, qui pense toutefois que du côté du club catalan on se préparer à bondir.

Afin de faciliter de possibles négociations avec le Paris SG, le Mundo Deportivo rappelle que le Paris Saint-Germain a trois joueurs du Barça dans le collimateur, à savoir Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et Ivan Rakitic. De plus, les récents propos de Kylian Mbappé, lequel réclame des responsabilités au PSG, pourraient inciter Nasser Al-Khelaifi à envisager le départ de Neymar. Pourquoi pas.