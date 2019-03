PSG : Neymar et le Barça ont rendez-vous en septembre

Dans : PSG, Liga.

Alors que le FC Barcelone et Neymar avaient rendez-vous à partir de jeudi prochain devant un tribunal de la capitale catalane, la justice espagnols a annoncé ce lundi après-midi que finalement l'affaire qui oppose le Barça et la star brésilienne était repoussée au 27 septembre prochain sans donner les raisons de ce report longue durée. Pour rappel, Neymar Jr et son ancien club s'opposent sur le paiement d'une prime de prolongation que le FC Barcelone s'était engagé à régler au joueur brésilien lorsque ce dernier avait paraphé un nouveau contrat en 2016. Mais, après le départ surprise de Neymar au Paris Saint-Germain, les dirigeants barcelonais ont évidemment refusé de payer les 26ME promis, et ont réclamé des dommages et intérêts, en plus du remboursement de l'argent déjà versé à l'international brésilien.

C'est l'ensemble de ce dossier que le le tribunal social de Barcelone devait étudier cette semaine, avant d'annonce le report à septembre prochain. A priori, cette décision n'est pas liée à une éventuelle enquête simultanée du fisc espagnol sur l'ensemble du dossier Neymar, le clan Neymar ayant fermement nié les rumeurs relayées par la presse locale sur un possible souci à venir sur cet aspect du transfert.