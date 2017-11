PSG : Neymar et Cavani ne sont pas potes, on s'en fout ils marquent !

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani et Neymar ont démontré mercredi en Ligue des champions qu'ils pouvaient très bien fonctionner, là où certains affirmaient que les deux stars du Paris Saint-Germain étaient incapables de bien jouer lorsqu'ils étaient ensembles sur la pelouse. Car voilà, les deux attaquants du PSG ne sont pas de grands amis en dehors des terrains, ce qu'ils assument. Mais pour Jean-Pierre Papin, cette notion d'amitié est une pure bêtise, JPP rappelant qu'il n'y a pas besoin de cela pour faire un duo d'enfer.

« Des stars qui ne s’entendent pas, j’en ai connues. On peut être de très bons partenaires sans être amis, et heureusement. Dans les histoires d’ego, il y a les joueurs intelligents, qui sont capables de faire abstraction. Et il y a les autres qui ont besoin que ça sorte dans la presse. Ça marche pour ceux qui sont capables de mettre tout le reste de côté quand ils sont sur le terrain. C’est une preuve d’intelligence, explique, dans le Parisien, Jean-Pierre Parisien, qui rappelle qu’avec l’histoire du penaltygate Edinson Cavani avait prouvé sa classe et son intelligence. Les stars ont un ego, mais à un moment donné, elles savent le mettre de côté. Peut-être que Cavani a voulu faciliter les choses. Ça fait partie des caractéristiques d’un grand joueur de savoir s’adapter. Neymar, c’est sa première année en France. Il arrive avec un statut assez exceptionnel. Il s’est bien fondu dans le collectif, sans que le PSG change trop de choses pour lui. »