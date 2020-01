PSG : Neymar et Ben Yedder, les stars de la Ligue 1

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, les suiveurs de la Ligue 1 se sont forcément régalés devant le choc de la 20e journée entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (3-3).

Du spectacle, des buts et du suspense… Pour ce premier gros match de l’année 2020 en L1, le public du Parc des Princes a sûrement pris son pied. Il faut dire que le scénario du match a été complètement fou : le PSG a d'abord ouvert le score (3e), puis Monaco est passé devant (7e, 13e), avant que Paris ne refasse la course en tête (24e, 42e) jusqu’à l'égalisation finale de Slimani (70e). Un match que Florian Gazan a particulièrement apprécié : « Super match ! Ça fait plaisir de voir enfin ça en Ligue 1 ! Bravo aux deux équipes, aucune ne méritait vraiment de perdre. Paris doit bosser son 4-4-2 car c’est pas possible de prendre autant de buts. Et Monaco peut espérer vraiment des jours meilleurs ».

Super Neymar a frappé !

Dans cette rencontre, deux joueurs ont particulièrement été à leur avantage : Wissam Ben Yedder et Neymar. Si l’attaquant français a délivré une passe décisive et marqué un but, le Brésilien lui a un peu volé la vedette. Logique puisque le Ney a marqué un doublé tout en provoquant le deuxième but parisien, vu que sa frappe a été contré par Ballo-Touré. Au Parc des Princes, l'international brésilien a donc livré un nouveau récital. En solitaire cette fois-ci, puisque Mbappé, Icardi et Di Maria n’ont pas vraiment brillé dans le 4-4-2 de Thomas Tuchel. Neymar, lui, confirme en tout cas son renouveau du moment. Décisif à chacune de ses sorties sous le maillot du PSG depuis le début du mois de décembre, avec huit réalisations et six passes, l’Auriverde a bel et bien eu une prise de conscience, sachant qui n'hésite plus à faire les efforts défensifs. Un Neymar nouveau qui plaît à tout le monde.

C'était Neymar et les trois fantastiques... #PSGASM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 12, 2020