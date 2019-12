PSG : Neymar est unique, le Brésil se prosterne

Dans : PSG.

Meilleur buteur de la Copa America avec le Brésil l’été dernier, Everton Soares a profité de la blessure d’un certain Neymar pour disputer cette prestigieuse compétition.

Le Brésil n’a donc pas été plombé par l’absence du n°10 du Paris Saint-Germain, ce qui pourrait laisser penser que ce dernier n’est pas indispensable à la Seleçao. Mais évidemment, ce n’est absolument pas ainsi que l’on raisonne au sein de la sélection brésilienne. Interrogé par le site officiel de la FIFA, Everton Soares a, au contraire, loué les qualités de l’attaquant parisien. Selon lui, Neymar peut même très rapidement redevenir le meilleur joueur du monde. Des propos semblables à ceux d’un autre international brésilien, Alisson Becker, lequel avait le même discours lundi en marge de la soirée du Ballon d’Or à Paris.

« C’est un gars qui a tout pour être le meilleur joueur du monde. En termes de capacité, il en a encore beaucoup sous le moteur. Sur le terrain, il a du talent que très peu de joueurs ont. Il est tout simplement exceptionnel. C’est mon plus grand modèle en termes de capacité technique dans le football brésilien. Nous espérons tous qu’il récupère à 100 % car c’est un joueur qui aide énormément la sélection » a confié l’ailier du Grêmio, totalement fan de Neymar, et qui est absolument certain que l’attaquant du Paris Saint-Germain redeviendra dans un futur proche un prétendant à la victoire finale au Ballon d’Or.