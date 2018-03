PSG : « Neymar est une merde s’il ne revient pas », Enrico Macias se lâche

Dans : PSG, Ligue 1.

Personne ne peut remettre en cause l'amour d'Enrico Macias pour le Paris Saint-Germain, le chanteur étant un des premiers supporters du club de la capitale à l'époque de Daniel Hechter et Francis Borelli. Et ce lundi, lorsque le sujet Neymar a été évoqué avec lui sur Europe 1, Enrico Macias n'a pas fait dans la dentelle. Avec sa faconde habituelle, l'auteur de dizaines de tubes a dit ce qu'il avait sur le coeur concernant les rumeurs d'un éventuel départ de Neymar dès le prochain mercato. Une thèse qui circule dans la presse espagnole.

« Mon regard sur Neymar ? C’est que Neymar c'est un super grand joueur et s'il ne revient pas, c'est dramatique pour le PSG. Mais s'il ne revient pas, tant mieux, parce que c'est une merde, voilà c’est tout », a lancé Enrico Macias en direct à l'antenne de Y'a Pas Péno, ce qui a évidemment déclenché un fou rire général. Il n'est pas certain que l'analyse du chanteur arrivera aux oreilles de Neymar et de son père, mais nul doute que ces mêmes oreilles brésiliennes ont du siffler ce lundi après-midi.