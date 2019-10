PSG : Neymar est une idole mondiale, la preuve

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar n’a pas été épargné par les critiques depuis le Mondial en Russie, où son attitude avec le Brésil lui a valu de nombreuses moqueries, et ce n’est pas la saison passée que l’image de la star brésilienne du Paris Saint-Germain s’est améliorée. Entre ses frasques extra-sportives, même si la plainte pour viol est tombée à l’eau, ses blessures récurrentes toujours au mauvais moment de la saison, et ses caprices au mercato, Neymar Jr a déçu pas mal de monde, à commencer par les supporters du PSG. Visé par des banderoles et des chants injurieux lors de son retour au Parc des Princes, l’attaquant de la Seleçao et de Paris a répondu à sa façon en marquant des buts décisifs

Mais malgré ces tempêtes à répétition, l’image de marque de Neymar ne semble pas être en chute libre auprès du grand public, et cela même si désormais le Paris Saint-Germain mise plus en matière de marketing sur Kylian Mbappé. Car les réseaux sociaux, baromètres essentiels pour un sportif de ce standing, sont toujours au beau fixe avec 238 millions de followers sur Instagram, Twitter et autres réseaux, ce qui n’étonne pas réellement les spécialistes de la communication. « Il y a avec Neymar un effet Kate Moss, qui n'a jamais attiré autant de sponsors que l'année qui a suivi la révélation de son problème de drogue. On peut le regretter, mais quand on fait parler de soi, même pour de mauvaises raisons, on se fait de la publicité. Mais cela n'explique pas tout. Même si Neymar a beaucoup agacé, agace et agacera encore, comment rester hermétique à son talent ? Avec son but contre Strasbourg, il a aussi retourné une partie des fans du PSG et au-delà », fait remarquer, dans l’Equipe, Frank Hocquemiller, directeur de VIP-Consulting. Il est vrai que même si Neymar a des côtés prodigieusement agaçants, son talent est indéniable. Si seulement la star brésilienne pouvait le comprendre…