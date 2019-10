PSG : Neymar est un ange, Tuchel tient à le faire savoir

Dans : PSG, Ligue 1.

Cet été, Neymar a agité le mercato du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Brésilien a fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone. Mais dans ce dossier, Leonardo s’est montré inflexible et Neymar est donc resté à Paris. Une nouvelle qu’il a digéré comme le démontrent ses prestations sur le terrain, avant sa blessure avec le Brésil dimanche après-midi contre le Nigéria. Interrogé par le Guardian, Thomas Tuchel a salué la mentalité de Neymar, même s’il comprend la rancœur des supporters à l’égard du n°10.

« Parfois, c’est un peu difficile de voir que c’est une personne agréable quand on le regarde jouer ou de l’extérieur. Mais c’est un mec bien. Il a un bon cœur. Les supporters ont exprimé leurs opinions et je peux les comprendre. C’est leur droit de s’exprimer. Ils sont fiers de leur club et ce n’est pas très agréable d’entendre votre joueur parler pendant des semaines et des semaines disant qu’il veut partir. Comme je l’ai dit à Neymar, c’est parfois comme cela dans la vie : il faut faire face à la vérité et aux conséquences » a commenté l’ancien manager du Borussia Dortmund, qui a toujours défendu Neymar publiquement, même en plein cœur du feuilleton de l’été…