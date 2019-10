PSG : Neymar est trop cher, le Barça accuse le Qatar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Sur le marché des transferts, l’été a été grandement occupé par un deal qui n’a finalement jamais vu le jour.

Il s’agit de la volonté de Neymar de quitter le PSG pour revenir au FC Barcelone, qu’il avait abandonné deux ans plus tôt. Malgré son désir et celui du vestiaire barcelonais de vivre ces retrouvailles, le club catalan n’a pas pu réunir les fonds pour faire craquer le champion de France. Ce dernier, bien conscient de la valeur marchande et sportive du Brésilien, n’a fait aucun cadeau, attendant simplement une offre XXL pour donner son accord. Aucune proposition en ce sens n’a été effectuée par un Barça qui a énormément dépensé ces dernières années, et n’avait plus un sou en poche pour boucler l’opération. Et en plus, il y a le Qatar qui n’est pas vendeur selon le vice-président du FC Barcelone.

« Neymar ? Nous sommes toujours dans la même situation. Nous sommes dans une position d’incapacité d’achat. Le PSG appartient à un état, avec beaucoup de ressources économiques et qui n’a pas besoin de vendre, même si le joueur veut venir. On continuera de parler de Neymar, mais j’espère que ce ne sera pas dérangeant. Nous devons nous concentrer sur notre saison. Parler d’un transfert n’est pas approprié. Il faut respecter les autres clubs et les joueurs que nous avons chez nous », a fait savoir Jordi Cardoner, qui sait que ces rumeurs ont fait des dégâts, notamment auprès de joueurs annoncés dans un possible comme échange comme Rakitic, Umtiti ou Dembélé. En attendant, le PSG était bien vendeur, à condition d’avoir une offre digne de la valeur de Neymar à ses yeux.