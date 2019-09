PSG : Neymar est resté, c’est grâce à un seul homme

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Malgré des envies de départs et un intense forcing du FC Barcelone durant tout le mercato, Neymar est resté au Paris Saint-Germain cet été.

Il faut dire que face à eux, les dirigeants blaugranas ont trouvé un os en la personne du directeur sportif Leonardo. Un homme pas simple à convaincre, et qui est surtout prêt à tout pour défendre les intérêts du Paris Saint-Germain. Un changement notable par rapport à Antero Henrique. Et pour preuve, avec le Portugais aux commandes, Neymar aurait sans doute fini par rejoindre Barcelone selon Luis Fernandez.

« Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, entretient une meilleure relation avec l’ancien directeur sportif, Antero Henrique. Neymar serait un joueur du Barça aujourd’hui si Henrique avait continué. Je suis sûr qu’ils auraient convaincu Dembélé. Lorsque vous avez un joueur qui ne souhaite plus jouer pour vous, pour vos supporters, c’est un problème. Neymar va devoir régler ce problème avec eux » a indiqué l’ancien entraîneur sur l’antenne de la Cadena SER. Un témoignage de plus en faveur d’un Leonardo qui fait définitivement l’unanimité dans la capitale française. Et encore plus après ce mercato très réussi durant lequel il a conservé Neymar en plus de recruter Navas, Icardi, Gueye, Herrera ou encore Diallo.