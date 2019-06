PSG : Neymar est malheureux ? Qu’il le dise et il partira

Dans : PSG, Mercato.

Même à quasiment 10.000 kilomètres de là, les joueurs brésiliens entendent parler du Paris Saint-Germain.

L’actualité de Neymar est sur toutes les lèvres, notamment avec les questions sur son avenir, lui qui pourrait faire son grand retour au FC Barcelone après deux saisons qui laissent un goût d’inachevé au PSG. En pleine Copa America, Marquinhos a déjà fait savoir ses doutes quant à l’avenir du numéro 10 parisien, qu’il vient de rencontrer pendant la compétition. Même chose pour le capitaine parisien Thiago Silva, qui refuse de dire, devant la presse espagnole, que Neymar sera parisien à 100 % la saison prochaine.

« Les gens en parlent beaucoup et de nombreuses versions sont entendues partout. Pour le moment, on ne peut rien dire mais il est important qu’il soit heureux à Paris ou en dehors du club. Le plus important dans ces moments, c’est la personne et le joueur. Nous devons continuer à travailler de la même manière et poursuivre avec ce qui est prévu. L’avenir appartient à Dieu mais le désir est que je veuille qu’il reste et continue avec le projet », a livré le défenseur central, pour qui il faudra laisser partir Neymar si jamais il faisait savoir qu’il n’était pas heureux à Paris. Pas très rassurant…