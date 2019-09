PSG : Neymar est mal-aimé, même la VAR s'y met !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sifflé par les fans du PSG contre Strasbourg dimanche, Neymar a débuté son opération reconquête de la meilleure façon possible avec un but sublime. Et cela aurait pu être encore mieux puisque le Brésilien avait inscrit un second but, dans le temps additionnel, sur une offrande d’Angel Di Maria. Malheureusement pour le PSG et pour Neymar, ce but a été refusé en raison d'un hors-jeu infime, sur la passe de Mauro Icardi en direction d’Angel Di Maria. Une décision arbitrale tout de même discutable selon l’ancien arbitre de Ligue 1, Tony Chapron.

« Le hors-jeu et la VAR, c’est une zone d’incertitude. En direct, tout le monde dit qu’il y a hors-jeu sur le deuxième but de Neymar. Et quand on fait arrêt sur image, c’est plus pareil. L’assistant a un doute. On demande vérification à la VAR. Et d’après mes informations, il y a eu un gros problème de communication entre la VAR et le visio-center… Je ne sais pas ce qu’ils ont dit à l’arbitre, mais il a considéré que la VAR lui disait qu’il y avait hors-jeu. Ça n’influence pas le score final, mais la contre-attaque était superbe, et la passe de Di Maria à Neymar, c’était une forme de réhabilitation de son coéquipier. C’est dommage d’avoir annulé ça » a commenté celui qui est désormais consultant pour Canal Plus dans des propos rapportés par FootRadio.com. Et qui n’est pas loin de penser que l’arbitre aurait dû valider le but de Neymar.