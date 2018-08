PSG : Neymar est la poule aux oeufs d'or du PSG, la preuve !

Dans : PSG, Ligue 1.

Recruté il y a un an tout juste par le Paris Saint-Germain moyennant 222ME, Neymar a fait changer de dimension le club de la capitale, et même la Ligue 1. Et ce jeudi, alors que la star brésilienne a retrouvé il y a quelques heures ses coéquipiers en Chine, l'heure d'un premier bilan a sonné surtout sur le plan financier. Car du côté du PSG, force est de constater que l'énorme investissement fait pour piquer Neymar au FC Barcelone porte largement ses fruits.

Le Parisien détaille en effet précisément les effets de la signature de Neymar et cela donne clairement le tournis. « Depuis sa signature, Paris a enregistré une hausse spectaculaire de son merchandising : + 78 %. Le maillot est bien sûr le produit dérivé le plus vendu, et le flocage Neymar représente la moitié des demandes parmi les ventes opérées par le PSG. Mbappé, l’autre nouvelle star, s’affiche loin derrière, sur 23 % des tuniques achetées. L’effervescence s’est prolongée côté tribunes, puisque le Parc des Princes a vendu l’intégralité des billets disponibles à tous les matchs, ce qui n’était jamais arrivé dans son histoire (...) Le nom de Neymar ouvre toutes les portes pour les discussions autour des contrats de sponsoring, que Paris compte bien revoir sérieusement à la hausse à leur échéance. Unibet et Renault ont signé deux gros contrats récemment, chiffrés en millions d’euros annuels. En Asie, où le numéro 10 est une mégastar, Paris commence à percer, à l’image d’un accord de plus de 20 M€ sur trois ans et demi avec Desports. Dans un an, le renouvellement du sponsor maillot principal (actuellement Emirates, pour environ 25 M€ annuels) devrait permettre de mieux matérialiser le bond effectué par Paris », précise le quotidien francilien. Et si le Paris Saint-Germain est le grand gagnant de cette présence de Neymar, toute la Ligue 1 se frotte les mains, Didier Quillot ayant lui-même reconnu qu'avec la présence du joueur brésilien dans notre Championnat, les droits TV avaient grimpé et pas qu'en France.