PSG : Neymar est impulsif, c’est dangereux au mercato

Dans : PSG.

L’été dernier, Neymar a fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone au mercato, mais le Paris Saint-Germain s’est montré inflexible, conservant sa star brésilienne.

Qu’en sera-t-il l’été prochain ? Pour l’heure, difficile de le savoir. En tout cas, le Paris Saint-Germain se donne tous les moyens de conserver un an supplémentaire son n°10 puisque les relations se sont nettement réchauffées avec Neymar, au point qu’une prolongation du Brésilien est envisagée. Néanmoins, l’impulsivité du joueur, lequel a tendance à changer d’avis comme de veste, rend le dossier extrêmement délicat selon le consultant de La Chaîne L’Equipe, Grégory Schneider.

« Dans les raisons pour lesquelles Neymar avait envie de retourner au Barça, il y avait l’élimination contre Manchester United et la faiblesse du PSG sur le front européen. L’été dernier, il y avait quand même un malaise avec le PSG. Mais si Paris fait une grande saison en Ligue des Champions, les lignes bougeront forcément. Ça peut faire bouger les choses. À Paris, ça changerait l’environnement. Les dirigeants du PSG sont déjà entrés en négociations avec Neymar, comme avec Mbappé. Après, il y a une nuance entre le joueur et son clan. Le désir de retourner à Barcelone appartenait plutôt à Neymar qu’à son clan. Neymar est un peu impulsif, proche de ses sensations enfantines. Et je pense qu’il a quelque chose qui ne va pas ici » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Une preuve de plus que le parcours de Paris en Ligue des Champions sera capital pour l’avenir de Neymar…