PSG : Neymar est horrible, Dugarry le découpe en rondelles !

Le mercato a officiellement fermé ses portes et bien évidemment, c’est le feuilleton Neymar qui a marqué les esprits des fans de football. Chaque jour, des informations contradictoires ont circulé au sujet du Brésilien, lequel figurait dans le viseur du FC Barcelone. Et pour rallier la Catalogne, le n°10 de Paris était prêt à tout comme de rajouter de sa poche 20 ME. Une attitude détestable pour les supporters parisiens, et pour les observateurs. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a passé un énorme savon à Neymar, lequel a sali l’image des footballeurs selon le champion du monde 1998.

« Des mensonges, des contre-vérités, pfff… Des coups de pression, des menaces, des insultes… Il y a tout eu, dans ce feuilleton. J’ai trouvé ça horrible. Avoir donné cette image du footballeur, d’un club et des supporters qui t'ont accueilli, des moyens donnés pour t'avoir, de la confiance et des responsabilités et de l'amour... J'ai trouvé ça horrible. Une nouvelle fois, l'image renvoyée des footballeurs est catastrophique. Ce qu’a fait Leonardo servira au PSG pour les dix prochaines années. Ça met le PSG dans une certaine catégorie de clubs. Enfin, ça aurait pu si ça avait été mieux fait dans la forme. Moi, j'aurais mis une deadline pour être vraiment clair. C'est le gros reproche que je mets dans ce dossier » a confié le consultant de RMC, pour qui Neymar est assurément le grand perdant de ce dossier, loin devant Paris et Barcelone.