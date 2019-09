PSG : Neymar est hanté par ses blessures à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette année c’est la bonne. C’est ce que les supporters du Paris Saint-Germain espèrent avec Neymar, lequel a manqué les rendez-vous importants de Ligue des Champions les deux dernières années en raison de graves blessures. Des blessures qui ont marqué le Brésilien, lequel n’a pas caché dans une interview accordée au Daily Mirror que cela représentait les pires moments de sa carrière. Surtout, il espère que les pépins physiques sont désormais derrière lui et qu’il va enfin pouvoir briller en Ligue des Champions sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après tout, il a été recruté pour faire passer un cap au PSG en Europe…

« C’est le pire moment de la carrière pour n’importe quel athlète. J’ai eu deux blessures importantes en deux ans, et cela m’a écarté du football pendant quasiment six mois. Cela m’a manqué de ne pas marquer de buts. Mais les blessures font partie de la carrière d’un athlète et on essaie de se préparer et de prévoir ce qui arrivera. Si c’est le cas, il est vraiment important de conserver un bon mental pendant la convalescence » a indiqué le n°10 de Paris en marge de la sortie d’un parfum. Il ne reste plus maintenant pour les fans du PSG qu'à espérer que Neymar ne se blesse pas au moment fatidique, lui qui est revenu en très grande forme en ce mois de septembre.