PSG : Neymar est génial, les Français ne comprennent rien

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Très critiqué par les observateurs du football français, Neymar est bien décidé à quitter le Paris Saint-Germain au mercato.

Et comme le révélait Téléfoot dimanche, sa cote de popularité très basse en France encourage le n°10 du PSG à faire ses valises. Tout cela est déplorable aux yeux de Sonny Anderson, lequel a confié dans une interview à France-Football que les critiques à l’égard de Neymar étaient totalement injustifiées, et que le jeu de l’ancienne star du FC Barcelone n’était pas apprécié à sa juste valeur dans l’Hexagone.

« Je ne comprends pas toutes les critiques que subit Neymar en France. Voilà un crack qui régale à chaque match, même dans les plus anonymes du Championnat, et qui est critiqué parce qu’il dribble trop, parce qu’il tombe, parce qu’il peut narguer…. On n’apprécie pas ce joueur comme il se doit en France. Car on parle d’un joueur hors norme, le plus spectaculaire du monde, un génie, et un champion capable de porter une équipe à lui tout seul. Il est né pour ça » a regretté l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui milite évidemment pour que Neymar reste une saison supplémentaire au PSG. Mais qui sait que désormais, la tendance est clairement à un départ du Brésilien.