PSG : Neymar est de retour, le vestiaire lui a déjà pardonné

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à la compétition ce week-end avec le Brésil, Neymar semble en forme. Et pour cause, l’international auriverde a inscrit un but et délivré une passe décisive face à la Colombie, preuve qu’il n’a rien perdu de sa superbe malgré l’interminable feuilleton de l’été. Samedi, le n°10 du PSG pourrait être sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion du match face à Strasbourg. Et si l’accueil du public parisien à son égard risque d’être volcanique, le vestiaire lui a d’ores et déjà pardonné ses envies de départ.

Au micro de Canal Plus, le défenseur Colin Dagba s’est effectivement réjoui du come-back de Neymar dans la capitale française. « Oui il avait le sourire à l’entraînement. Ça fait du bien qu’un joueur comme lui revienne dans l’équipe. On sait qu’il aime le foot, il n’y avait aucun problème avec lui » a rassuré celui qui semble avoir les faveurs de Thomas Tuchel au poste de latéral droit depuis le début de la saison. Et qui attend certainement avec impatience de rejouer avec Neymar en compétition. Pourquoi pas dès samedi, où les deux hommes ont de grandes chances d’être titulaires face au Racing Club de Strasbourg à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.