PSG : Neymar est de retour, il enflamme le Parc

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel l’avait promis avant la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Pour fêter le huitième titre de champion de France du club de la capitale, l’entraîneur allemand voulait donner du temps de jeu à Neymar. Et TT est bel et bien passé de la parole aux actes, puisque l’international brésilien a remplacé Layvin Kurzawa après la mi-temps (45e), alors que le PSG menait 2-0 grâce à un doublé de Mbappé.

Une situation en or pour permettre le grand retour du Ney, absent depuis sa rechute au pied droit en janvier. Une semaine avant la finale de Coupe de France contre Rennes, tout le monde a en tout cas apprécié cette rentrée. Le joueur lui-même, qui a refoulé la pelouse du Parc des Princes avec un grand sourire. Et aussi le public francilien, qui a accueilli sa star avec une belle ovation.