PSG : Neymar est bloqué par Paris, c'est qui le patron ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent au Parc des Princes samedi soir, où il a assisté depuis les tribunes à la large victoire du Paris Saint-Germain, Neymar a ensuite été autorisé à venir sur la pelouse afin de célébrer avec ses coéquipiers le titre de champion de France décroché cette saison par le PSG. Acclamée par les virages, la star brésilienne du Paris SG va toutefois devoir rester une semaine de plus en France, et cela même s'il sera suspendu également pour le déplacement de vendredi prochain à Reims. Ayant pris trois matches, suite à son geste sur un supporter rennais après la finale de la Coupe de France, Neymar ne rejoindra pas immédiatement le Brésil où il participera en juin-juillet à la Copa America.

Selon O Globo, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ont fait savoir aux dirigeants de l'équipe du Brésil que Neymar Jr devait impérativement rester à Paris jusqu'à la fin de l'actuelle saison et ce n'est ensuite que l'ensemble des joueurs du Paris Saint-Germain concernés par la Copa America sera autorisé à rejoindre la Seleçao. C'est donc le 28 mai prochain que Neymar, Marquinhos, Dani Alves et Thiago Silva s'envoleront de Paris pour Rio où ils débuteront ensuite la préparation pour l'épreuve continentale, laquelle débute le 15 juin par le match Brésil-Bolivie.