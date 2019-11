PSG : Neymar est à la rue, le constat est terrible

Dans : PSG.

Vendredi soir, Neymar était de retour sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion du match entre le PSG et Lille. Après un mois de blessure, le Brésilien était tout de même juste physiquement…

Raison pour laquelle la question sur sa titularisation ou non face au Real Madrid mardi à Santiago Bernabeu se pose. Pour certains consultants, dont Bixente Lizarazu, Thomas Tuchel doit prendre la décision de ne pas titulariser Neymar face au Real Madrid. Et pour cause, l’ancien défenseur du Bayern Munich estime que le n°10 du Paris Saint-Germain n’est absolument pas prêt physiquement pour enchaîner un second match en si peu de temps.

« Si j’étais Tuchel, je prends un milieu à trois contre le Real Madrid, il apporte de la stabilité. Gueye, Marquinhos, Verratti, ce sont trois profils complémentaires. Avec ce milieu-là, l’équipe est bien équilibrée. Du coup, il ne reste que trois attaquants. Moi, je mets Icardi, Di Maria et Mbappé, je ne mets pas Neymar. Il a été absent six semaines, Il a rejoué contre Lille, et pas très bien. Il faut le faire monter en puissance tranquillement. Il est fragile, il a eu des blessures. Il ne faut pas le titulariser mardi, il n’est pas encore dans le rythme. […] Dans le futur, bien sûr qu’il sera titulaire, c’est le seul qui a cette qualité de passe et d’élimination, mais pas aujourd’hui, il n’est pas prêt » a indiqué le consultant de TF1, pour qui le PSG sera certainement meilleur à Madrid sans sa star brésilienne.