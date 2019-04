PSG : Neymar en lieutenant de Mbappé, il calme tout le monde

Dans : PSG, Ligue 1.

Jean-Pierre Papin a lancé un débat qui fait du bruit à Paris, après le triplé de Kylian Mbappé contre Monaco, pour le jour du retour de Neymar à la compétition. Pour l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, la star du club de la capitale est désormais le Français, et non plus le Brésilien. Cela dépend clairement de ce qu’on entend par le mot star, lui répond Sébastien Tarrago, pour qui le rendement sportif est une chose, et la renommée mondiale avec le marketing qui va avec en est une autre.

« Le terme star dépasse le simple cadre du terrain. Donc aujourd’hui si on parle de rayonnement au niveau mondial, Neymar est encore un peu en avance sur Mbappé et même au niveau économique. Mais sur le terrain on est obligé de donner le point au jeune français parce qu’il est constant. Il n’est pas blessé, il faut rappeler que Neymar a été faramineux sur les cinq premiers mois de la saison. (…) Lors de la victoire face à Lyon au Parc des Princes (5-0), Mbappé marque quatre buts mais Neymar avait été incroyable », a souligné le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que l’ancien barcelonais peut très bien reprendre ce titre de joueur phare du PSG si jamais il était épargné par les blessures dans les mois à venir.