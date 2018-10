PSG : Neymar en 10, même ce râleur applaudit

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’arrivée de Thomas Tuchel, tout le monde parlait du fameux 3-5-2 que l’entraineur allemand souhaitait mettre en place. Pour le moment, ce n’est pas le cas et la principale nouveauté tactique de l’entraineur allemand est le recentrage de Neymar, qui évolue en 10 derrière les attaquants. Avec une réussite déconcertante puisque le Brésilien est dans tous les bons coups, et peut se permettre de se balader librement sur le terrain en faisant des différences. Résultat, l’ancien barcelonais s’éclate et ne le cache pas, tandis que les attaquants, et surtout Kylian Mbappé, profitent de ses caviars. Un choix tactique qui provoque l’emballement – assez rare pour être souligné – de Jérôme Rothen.

« Neymar, il peut jouer dans toutes les positions mais tu sens vraiment qu’il s’éclate à cette position de numéro 10, libre derrière l’attaquant. Dimanche, il a super bien fonctionné avec le milieu de terrain, toujours à demander dans les espaces, dans les intervalles. Après quand tu arrives à le trouver avec des passes bien claquées au sol, il a toujours le bon contrôle orienté, il se met vers l’avant et après, il peut percuter, il peut donner en profondeur comme il l’a très souvent fait contre Lyon pour Mbappé. Franchement c’était un régal. Le seul bémol, c’est par moments (il doit) un peu plus écarter le jeu. J’ai souvent vu Bernat et Meunier proposer et ne pas toujours être servis », a livré le consultant de RMC souvent critique à l’égard de Neymar, mais qui estime désormais que le Brésilien est à la place parfaite, et qu’il en profite pour faire (presque) toujours les bons choix.