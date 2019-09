PSG : Neymar employé de luxe à Paris, Riolo craque

Dans : PSG, Ligue 1.

Visiblement très peu affecté par le désamour des supporters à son égard après le feuilleton estival du mercato, Neymar s’est montré décisif pour la deuxième fois en deux matchs cette saison. Buteur face à Lyon dans les derniers instants de la partie, l’international brésilien prouve s’il y en avait besoin qu’il est un joueur au talent incommensurable. Paris aurait tort de ne pas en profiter malgré les turbulences de l’été selon Daniel Riolo, lequel estime que les supporters doivent maintenant apprécier le spectacle… en croisant les doigts pour que Neymar soit cette fois au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2020.

« On retrouve un Neymar hors du commun qui survole la Ligue 1 mais ça, personne n’en a jamais douté. Il n’est pas encore au top mais c’est normal, ce n’est que son 4e match (Brésil et PSG confondus) de la saison. Mais à l’arrivée, c’est encore lui qui te débloque le truc. C’est un joueur que tu as dans ton effectif, c’est un employé de luxe du PSG. Ce dont tu as envie maintenant, c’est qu’il soit bon au mois de mars. Peut-être que c’est pour cette année, qui sait ? Les supporters du PSG n’ont qu’une chose à faire, kiffer et profiter de lui en attendant mars où il sera attendu au tournant » a commenté Daniel Riolo, impatient de voir si Neymar sera présent dans les rendez-vous européens de Paris en début d’année prochaine.