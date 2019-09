PSG : Neymar élu meilleur renfort du mercato à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a concentré ses efforts dans le dossier Neymar. Courtisé par le FC Barcelone, l’international auriverde souhaitait quitter la capitale française. Mais le directeur sportif Leonardo s’est montré inflexible, refusant les offres catalanes qu’il jugeait insuffisantes. Si les supporters du PSG ont du mal à pardonner au Ney, c’est déjà fait depuis longtemps dans le vestiaire. La preuve avec ce témoignage de Marco Verratti, pour qui finalement, c’est le n°10 du PSG qui fût la meilleure recrue de l’été durant ce mercato estival très agité.

« Il doit faire une saison incroyable. Il aime le foot et donnera toujours tout pour l'équipe. Il a passé des jours difficiles, on le sait bien mais ça arrive aussi dans les familles entre père et fils. J'espère que tout sera réglé. Il va se donner à 110%. Les supporters veulent voir un joueur sur le terrain qui se donne à fond, tout le monde a le droit à une seconde chance. Ney va mettre d'accord tout le monde, il a fait des petites erreurs. Ney, c'est le joueur le plus important que l'on ait eu durant le mercato car il peut beaucoup nous aider » a commenté Marco Verratti dans des propos rapportés par RMC. A Neymar de jouer désormais pour regagner le cœur des supporters…