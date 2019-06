PSG : Neymar éjecté, les supporters applaudissent Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato.

Le ton a clairement changé au Paris Saint-Germain, où la direction n’accordera plus aucun privilège aux joueurs.

C’est effectivement le message transmis par Nasser Al-Khelaïfi cette semaine à son effectif. Et plus particulièrement à Neymar dont le comportement agace en interne. Du coup, le président parisien se dit prêt à raccompagner le Brésilien vers la sortie s’il ne change pas d’état d’esprit. Mais qu’en pensent les supporters ? De son côté, le Collectif Ultras Paris applaudit et envisage facilement un avenir sans l’ancien Barcelonais.

« Avec toutes les rumeurs, on ne sait même pas s’il est plus proche de partir ou de prolonger, a réagi le président du CUP Romain Mabille dans Le Parisien. Sur cette saison, les gens n’ont pas grand-chose contre Neymar. Il a changé de mentalité. Il a été blessé, mais quand il a été présent, il a fait le travail. S’il reste, on sera content, mais s’il veut partir, tant pis. Il y a moins de tensions qu’il y a un an, il a fait un pas vers les supporters. On a Neymar chez nous et, s’il le souhaite, on préfère qu’il reste. »

« S’il n’a pas envie... »

« Après, s’il n’a pas envie et qu’il part, on ne va pas pleurer non plus, a ajouté le fan du champion de France. Ça fait un an qu’on répète ça. S’il reste, on le soutiendra. S’il n’a pas envie, quel intérêt ? Il ne va pas faire le taf. Ça ne sert à rien de retenir les gens. Pour nous, le club passe avant tout. Le PSG a vécu avant Neymar, il vivra après. S’il peut vivre avec lui, tant mieux. » En résumé, personne ne se mettra à genoux pour retenir la star parisienne.