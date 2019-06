PSG : Neymar éjecté de la Copa America à cause du scandale ?

Dans : PSG.

Au fur et à mesure des révélations sur l'affaire qui oppose Neymar à une jeune femme, qui l'accuse de viol, il est évident que le footballeur brésilien pourrait bien vivre des semaines délicates, d'autant plus qu'il semble désormais acquis qu'il existe une vidéo filmée à l'insu du joueur. Et du côté de la Seleçao, on commence à sérieusement s'inquiéter sur le barnum médiatique qui va s'ajouter à celui qu'il y a déjà autour de la formation brésilienne. Si le public semble soutenir Neymar, chaleureusement accueilli mardi soir lors de l'arrivée de la Seleçao à Brasilia, où le Brésil affrontera le Qatar en amical, un vice-président de la Confédération brésilienne de football estime que Neymar doit et va renoncer à jouer la Copa America. L'épreuve, qui a lieu au Brésil, débute le 15 juin avec un match Brésil-Bolivie.

Pour Francisco Noveletto, tout va dans le sens d'un forfait de l'attaquant du Paris Saint-Germain. « Il serait préférable pour tout le monde que Neymar demande à ne pas participer à la Copa Americain. Je connais la presse, surtout qu’il y a plus de révélations à venir et qu’une vidéo pourrait sortir selon ce que l'on m'a dit. Je parie qu’il ne viendra pas et qu’il demandera l’autorisation de ne pas jouer. Il n’a pas les conditions psychologiques nécessaires pour disputer une Copa America et un bataillon de journalistes (...) Même si Tite ne le lâchera pas, je pense qu'il ne dira pas non si Neymar lui demande », a confié le vice-président de la CBF, qui s'oppose ainsi à Rogerio Caboclo, président de la même CBF, qui pense que Neymar doit jouer la Copa America.