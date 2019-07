PSG : Neymar échangé en prêt, la nouvelle folie du Barça...

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déjà contraint d’emprunter pour attirer Antoine Griezmann, le FC Barcelone n’a pas les moyens de récupérer Neymar.

C’est pourquoi le club catalan aimerait échanger le meneur de jeu du Paris Saint-Germain avec plusieurs joueurs, histoire d’ajouter le moins d’argent possible. Une hypothèse qui ne plaît évidemment pas au PSG, notamment en raison du fair-play financier. Les négociations seraient-elles vouées à l’échec ? Pas forcément selon Sport, qui assure que les deux sont condamnés à s’entendre puisque Neymar ne voit que le Barça. Ainsi, les deux formations travailleraient sur une formule susceptible de contenter tout le monde.

Barcelone essaierait de négocier une opération qui ne l’obligerait à payer que l’année prochaine. Autant dire que les Blaugrana ont de l’imagination. La preuve avec cette solution qui consisterait à s’échanger Neymar et Philippe Coutinho, les deux en prêt avec option d’achat obligatoire, plus un montant de 70 M€ en faveur du PSG. Cela paraît assez fou, mais c’est pourtant la solution la plus probable selon le média catalan. Le problème, c’est que là encore, Paris ne recevrait pas un centime cet été…