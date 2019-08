PSG : Neymar échangé contre Dembélé avec une option à 170ME ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Alors que Thomas Tuchel devrait en dire plus sur le dossier Neymar ce samedi à l'occasion de sa conférence de presse avant PSG-TFC, Le Parisien affirme dans son édition du jour qu'une rumeur circule actuellement concernant une offre transmise par le FC Barcelone aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Le Barça aurait accepté l'idée d'échanger Ousmane Dembélé contre Neymar, et d'inclure une option d'achat obligatoire la saison prochaine à hauteur de 170ME. Autrement dit, le club de Josep Maria Bartomeu aurait convaincu l'attaquant français de partir de Barcelone pour rejoindre le PSG, il est vrai que le savon passé ces derniers jours par Eric Abidal au joueur français a pu contribuer à inversera la tendance.

Et le président du Barça aurait aussi compris que sans une masse d'argent, il risquait de ne jamais réussir à faire revenir Neymar au Camp Nou, puisque tel est son souhait. Reste que les 170ME de la clause obligatoire à payer en 2020 ressemblent à un crédit qui fait plus les affaires du FC Barcelone que du Paris Saint-Germain, qui souhaite réinvestir tout ou partie de cette somme lors du mercato actuel sans avoir à attendre un an de plus que le club catalan passe à la caisse.