PSG : Neymar du Barça au Real via Paris, un dirigeant se confie

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même blessé pour un long moment et éloigné à plus de 9000 kilomètres de Paris, Neymar continue de faire parler à l’approche du match retour face au Real Madrid.

Comment le PSG va-t-il faire sans sa superstar brésilienne, a-t-il déjà terminé sa saison avec Paris, sont les questions qui attendent une réponse. Mais il y a aussi les interrogations sur l’avenir de Neymar, qui ne devrait pas quitter Paris l’été prochain, mais est annoncé, sur le plus long terme, comme l’un des rêves du Real Madrid et de son président Florentino Perez. Une suite de carrière sur laquelle l’ancien président du club barcelonais, Joan Laporta, a été interrogé lors du congrès Web Sport. Et pour celui qui a aussi été député de Catalogne, ce scénario n’est pas si loufoque.

« Je me sens mal que Neymar ait été blessé, c'est un homme important pour le PSG, il va manquer au club s'ils veulent remonter le 3-1 du Bernabéu. Son départ du Barça ? Il était à un point et à un âge où il voulait gagner un Ballon d'Or, il devait aller dans un club où il serait la référence, je lui aurais recommandé de patienter avec Messi. Tant que Messi sera là, ça va être difficile, qu'il joue ou pas avec lui. Leo est le meilleur de l'histoire. L’avenir ? On dit que le PSG est une étape préalable à un transfert pour Madrid, le temps nous le dira », a glissé à Goal un Joan Laporta qui ne pense en tout cas pas ce scénario comme impossible à réaliser.