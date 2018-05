PSG : Neymar dragué pour mieux séduire Mbappé, le plan du Real au mercato ?

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déjà intéressé par Neymar avant sa signature au FC Barcelone en 2013, le Real Madrid ne lâche pas l’affaire. Au prochain mercato estival, le club madrilène espère l’arracher au Paris Saint-Germain.

C’est du moins la version de la presse espagnole, persuadée que le Brésilien n’est pas heureux dans la capitale française. On parle donc de négociations, ou d’accord pour certaines sources, entre l’ancien Blaugrana et la Maison Blanche. Et si toutes ces rumeurs étaient simplement fabriquées par le Real ? De son côté, le média catalan Sport croit savoir que Neymar n’est pas vraiment l’objectif des Merengue. Certes le président Florentino Pérez apprécie l’international auriverde, mais pas autant que son jeune coéquipier parisien…

En effet, la formation madrilène se servirait de tous ces bruits de couloir pour cacher ses réelles intentions concernant Kylian Mbappé (19 ans), qui correspond davantage aux besoins de l’entraîneur Zinédine Zidane. Recalé l’été dernier, le Real voudrait donc revenir à la charge alors que le PSG va lever l’option d’achat (180 M€) suite à son prêt en provenance de l’AS Monaco. Autant dire que le finaliste de la Ligue des Champions s’expose à un deuxième refus catégorique.